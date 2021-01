Faustão acerta data para saída da Globo

Notícia bombástica para a TV brasileira nesta segunda-feira (25). Após 32 anos no ar, o “Domingão do Faustão” sai do ar em dezembro, informou o colunista Lauro Jardim, do jornal “O Globo”, da própria emissora.

A saída de Fausto Silva da Globo foi definida neste final de semana, de acordo com o colunista. O programa permanecerá no ar normalmente até o fim do ano.

Até lá, a emissora procura um substituto para seu desfalque de peso, que lidera a audiência nas tardes de domingo há mais de três décadas, sendo poucas vezes ameaçado ou ultrapassado, principalmente nos tempos áureos do “Domingo Legal”, com Gugu Liberato, no SBT.

