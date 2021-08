Fazenda urbana na sede do iFood, em Osasco, produzirá 1 tonelada de legumes e hortaliças por mês

O iFood acaba de inaugurar em sua sede, em Osasco, uma fazenda urbana que produzirá mais de 1 tonelada de hortaliças, frutas e legumes sem agrotóxicos por mês. Toda a produção, instalada no 7° andar da empresa, será destinada às 3 mil famílias cadastradas no Banco de Alimentos da cidade.

publicidade

A iniciativa acontece em parceria com a BeGreen, primeira fazenda urbana da América Latina. Na sede do iFood, são 950 metros quadrados reservados ao cultivo. A primeira colheita oficial acontece ainda neste mês de agosto e será doada ao projeto da Prefeitura de Osasco, que atende famílias carentes no município.

“Utilizamos do nosso espaço para contribuir com soluções inteligentes que possam impactar de forma positiva a vida das pessoas. Mensalmente vamos colher mais de uma tonelada de alimentos que serão doados na região. Trata-se de uma iniciativa pioneira e, para nós, é muito gratificante poder fazer mais essa contribuição para a sociedade”, afirma Gustavo Vitti, vice-presidente de pessoas e sustentabilidade do iFood.

publicidade

As fazendas urbanas são aquelas em que os alimentos são cultivados na cidade, próximos de onde as pessoas irão consumi-los, reduzindo o tempo de transporte, a emissão de carbono pelos veículos e o desperdício gerado na distribuição. “Ao aproximar a produção do consumidor final, conseguimos reduzir o desperdício de alimentos a 1% e reduzir o gasto de água em 90%. Assim, é possível levar verduras mais frescas, saudáveis e saborosas às pessoas, causando o menor impacto ambiental possível ao planeta”, diz o CEO da BeGreen, Giuliano Bittencourt.

Estrutura

publicidade

O espaço conta com estufa inovadora e tecnologia desenvolvida pela BeGreen. As hortaliças são cultivadas por meio da hidroponia: as raízes se desenvolvem na água, em soluções que recebem os nutrientes naturais para que cresçam saudáveis. De forma automatizada, é possível controlar o volume da água e a nutrição nos canais das bancadas.

Esta técnica gera uma economia de até 90% de água em relação ao cultivo tradicional. Um sistema de climatização de alta tecnologia permite o controle remoto da temperatura da estufa e uma produtividade 28 vezes maior que o cultivo convencional.

Outro ponto chave é uma produção totalmente livre de agrotóxicos. Tendo como princípio base contribuir com a saúde dos consumidores, a empresa utiliza protocolos biológicos no cultivo e, dessa forma, o uso de pesticida é desnecessário. As hortaliças são colhidas momentos antes da entrega e levadas direto da fazenda para o consumidor final, chegando frescas, ainda com raiz.

Na sede do iFood, em Osasco, o sistema de iluminação artificial das bancadas verticais foi projetado e executado em parceria com a AES Tietê e CSEM Brasil (Centro Suíço de Eletrônica e Microtecnologia). Com ele, é possível complementar a luz solar com a ativação de leds para ganho em produtividade.