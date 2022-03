Fazendo seu primeiro cruzeiro marítimo pela Europa

Se você já decidiu fazer o seu primeiro cruzeiro marítimo, com certeza um cruzeiro na Europa é a sua melhor opção. O marinheiro de primeira viagem encontrará na Europa muita história, arte e diversas belezas naturais.

O melhor de tudo é que os melhores destinos da Europa estão perto um do outro, dando assim a oportunidade do passageiro desfrutar de diversas culturas em um curto espaço de tempo.

Agora que você já decidiu entre todos os pacotes de cruzeiros marítimos disponíveis para a Europa, e que este é o destino perfeito para sua próxima viagem, vamos conferir os motivos que farão desta a sua melhor viagem de sempre:

Eficiência nos passeios

A Europa é relativamente pequena e por este motivo os passageiros podem visitar diversos locais famosos com bastante eficiência. Quase todos os navios de cruzeiro navegam pela noite e fazem a escala no porto pela manhã, permitindo que os passageiros tenham um dia inteiro para visitar os pontos turísticos.

Os melhores cruzeiros oferecem visitas com guias para os pontos turísticos mais importantes de cada porto e isto é muito mais eficiente do que fazer as visitações por conta própria.

Conforto o tempo todo

Uma grande vantagem de fazer um cruzeiro marítimo pela Europa é o conforto de ter que desfazer as malas somente uma vez. Imagine fazer esta viagem de carro ou trem. Em cada nova cidade ou país, você ficaria em um novo hotel e teria que desfazer todas as malas e ter todo o trabalho novamente.

Outro conforto a ser levado em consideração é o idioma local, quando fazemos uma viagem marítima, falar o idioma local não é tão importante quanto quando fazemos uma viagem por contas próprias, já que os passeios costumam ser guiados e sempre temos conhecidos por perto.

Segurança e proteção ao turista

Viajar para a Europa através de um cruzeiro marítimo é muito mais seguro do que fazer esta viagem por conta própria.

Ao visitar os pontos turísticos acompanhado de um guia, o passageiro se protege de eventuais golpes e armadilhas que foram feitas exatamente para ludibriar os turistas, além disso, todos os preços de estadia e locomoção já foram previamente incluídos, deixando o passageiro livre de quaisquer abusos existentes.

Dicas para sua primeira viagem pela Europa

Confira abaixo algumas dicas que vão fazer com que sua primeira viagem de cruzeiro pela Europa seja muito mais tranquila e divertida:

Embarque com antecedência

Dê gorjetas aos carregadores

Reserve as atrações e pontos turísticos com antecedência

Use um guia ou aplicativo de tradução

Verifique o clima

Avise seu banco ou administradora de cartão que irá viajar para o exterior

Faça cópias dos seus documentos

Verifique o que está incluso no seu pacote

Use máscara

Escolha a cabine do seu navio com sabedoria

Procure um cruzeiro com pacote All Inclusive

Seja gentil com a tripulação

Agora que já decidiu fazer seu cruzeiro marítimo pela Europa, já escolheu seu melhor pacote de cruzeiro e conferiu todos os motivos e dicas para que esta viagem seja inesquecível, é só arrumar as malas e embarcar nesta emocionante viagem pelos cantos mais desejados do mundo.