Feira Afro no SuperShopping Osasco vai até dia 6 com roda de capoeira e desfile de moda

Feira Afro no SuperShopping Osasco vai até dia 6 com roda de...

O SuperShopping Osasco recebe até terça-feira (6), das 12h às 20h, a Feira Afro, com produtos produzidos e comercializados por empreendedores pretos.

Além da Feira, há uma programação especial para o público: neste sábado (3) e na terça (6) haverá um bate-papo com o professor Ricardo Dias, autor do livro Memórias da Comunidade de Cultura Negra de Osasco; hoje (3) também acontece roda de capoeira do mestre Celso e seus alunos; e no dia 5 o espaço recebe desfile de moda afro do projeto Dandara Silva.

A iniciativa faz parte da ação Novembro Negro, em parceria com a Secretaria Executiva de Políticas de Promoção da Igualdade Racial (SEPPIR) da Prefeitura de Osasco.

“Somos a porta de entrada das novidades da região e ficamos felizes em participar dessa programação que acontece pela primeira vez em Osasco, promovendo a diversidade e o respeito às diferenças”, convida Mariana Molina, coordenadora de Marketing do shopping.

O SuperShopping Osasco abre as portas de segunda-feira a sábado, das 10h às 22h, e domingos e feriados das 14h às 20h.