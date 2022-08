Feira de adoção de cães em Barueri é cancelada por conta da previsão de chuva

A Prefeitura de Barueri informou que a feira de adoção de cães que seria realizada neste sábado (20) e domingo (21), no Parque Municipal Dom José, foi cancelada devido à previsão de chuva.

As chuvas previstas para este fim de semana também levaram a administração municipal a adiar a apresentação da Banda de Sopros e Percussão, no Cultura no Parque deste domingo. Evento também seria realizado no Parque Dom José.

Não foram informadas novas datas para os eventos.

