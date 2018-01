Feira de Arte chega ao Parque Ecológico de Alphaville neste final de semana

Neste final de semana, 20 e 21, das 10 às 19 horas, acontecerá a Feira de Arte, Decoração e Artesanato no Parque Ecológico do Tietê, em Alphaville. Serão diversas variedades artesanais e gastronômicas e música ao vivo.

O evento reúne 50 expositores com diversos produtos de decoração. Já os food trucks e as food bikes oferecerão os típicos pastéis, churrasco, hambúrgueres, costela no bafo, hot dog, especiarias japonesa, mexicana, árabe e muito mais.

A Feira de Arte no Parque Ecológico acontecerá todos os meses, sempre no terceiro final de semana do mês. A feira está localizada na Avenida Dr. Dib Sauaia Neto, 1600, em Alphaville.