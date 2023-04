Feira de artesanato e exposição marcam a Semana dos Povos Indígenas em Osasco

Foi realizada na quarta-feira (19) a abertura da 16ª Semana dos Povos Indígenas de Osasco, com o Fórum Permanente Intersetorial Indígena e o Conselho Indigenista Missionário (CIMI). O evento aconteceu no SuperShopping (Avenida dos Autonomistas, 1828 – Vila Yara), que sedia desde o dia 15 de abril a Exposição e Feira de Artesanatos Indígenas.

A exposição vai até o dia 1º de maio, de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos e feriados, das 14h às 20h. São expostos e comercializados diversos itens da cultura indígena, como maracás, colares, brincos, cestas e cocares a preços acessíveis.

A atividade visa valorizar a cultura dos povos tradicionais. “É preciso dar visibilidade a essa cultura, porque se não é mostrada, ela se perde. É preciso que seja mostrada em grandes centros, como Osasco, e promover políticas públicas voltadas para essa população”, disse a secretária executiva de Promoção da Igualdade Racial, Amanda França.

Em 2020, segundo a Seppir, por conta da testagem em massa durante a pandemia de covid-19, foram identificadas em Osasco dez etnias indígenas, entre as quais os povos Pankararé, Atikum, Xucuru-Cariri e Xacriabá. Dados de 2010 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) apontam que naquela ocasião a cidade reunia cerca de 500 indígenas.

As atividades da Semana Indígena de Osasco terminam no dia 14 de maio com o 16° Encontro dos Povos Indígenas, no Centro de Eventos Pedro Bortolosso (Avenida Visconde de Nova Granada, 513 – Km 18). O evento contará com apresentações indígenas, dança do toré, almoço Indígena, exposições e vendas de artesanatos.

SERVIÇO

Exposição da 16ª Semana dos Povos Indígenas de Osasco

Quando: De 15/4 até 1º de maio, das 10h às 22h

Onde: 2º piso do SuperShopping Osasco (Avenida dos Autonomistas, 1.828)

Entrada gratuita