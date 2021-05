Feira de artesanato em Alphaville vai até sábado (15)

O público tem até este sábado (15) para conferir a Feira de Artes, Decoração e Artesanato na praça Oiapoque, em Alphaville, Barueri. Esta edição do evento, que ocorre duas vezes no mês, acontece das 10h às 22h.

Promovida pela Secretaria de Indústria, Comércio e Trabalho (Sict), a feira, que estava suspensa devido às restrições impostas pela pandemia, reúne 80 tendas e 16 food trucks, com diversidade de produtos para agradar toda a família.

De volta e seguindo todos os protocolos de segurança, os food trucks e tendas de alimento funcionam de quarta a sábado. Já os artesanatos são expostos de quinta a sábado.

Expositores

A administração municipal orienta aos comerciantes que tenham interesse em manter uma tenda de artesanato no local para procurarem a Secretaria (Alameda Araguaia, 921, no Alphaville Industrial), das 8h às 17h. É necessário apresentar RG, CPF, comprovante de residência, carteira da SUTACO (Superintendência do Trabalho Artesanal das Comunidades do Governo do Estado de SP) e uma amostra do produto a ser ofertado.

Os comerciantes do setor de alimentação também devem fazer o mesmo, sem a necessidade de apresentar o produto que será comercializado. No entanto, é preciso comprovar especialização em manipular os alimentos pelo Sebrae.

Depois que a documentação e os produtos passarem por avaliação, sendo autorizados, os comerciantes poderão expor seus itens na feira. Além disso, a Secretaria oferece uma tenda de 2m x 2m.

A Prefeitura de Barueri informa ainda que, no momento, não há vagas disponíveis para novos integrantes, mas é possível entrar em uma fila de espera para acesso à vaga quando surgir.

