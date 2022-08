Feira de artesanato especial de Dia dos Pais em Osasco começa nesta quinta (11)

A cidade de Osasco realiza entre esta quinta-feira (9) e sábado (13) mais uma edição da Feira de Economia Solidária. Desta vez, o evento tem como tema o “Dia dos Pais”, celebrado neste domingo (14).

A feira ocorre na rua Natanael Tito Salmon, altura do número 34, no Centro de Osasco. No espaço, o público encontrará variedade de lembrancinhas e produtos confeccionados por artesãos osasquenses. Além de garantir o presente para o Dia dos Pais, a população contribui com a economia local.

SERVIÇO

Feira de Economia Solidária “Dia dos Pais”

Quando: De quinta-feira a sábado, dias 11, 12 e 13 de agosto

Onde: Rua Natanael Tito Salmon, altura do número 34, Centro de Osasco