Feira de plantas e flores é atração no Parque Shopping Barueri com música ao vivo e oficinas

Os amantes de plantas têm uma atração especial na região nos dias 25 e 26 de setembro: o Parque Shopping Barueri recebe a Feira Garden. O evento celebra a chegada da primavera e vai proporcionar uma experiência de compra e lazer aos clientes. Nos dois dias, o público poderá garantir flores, plantas e insumos diretamente de produtores com preços atrativos.

Os clientes encontrarão itens como suculentas, cactos, arranjos, terrários, fertilizantes, vasos de barro, substratos, kalanchoe, kaladivia, violeta, uma grande diversidade de orquídeas, diversos tipos de folhagens, aromatizadores para casa, kit lavabo, sabonetes, pulseiras aromáticas, colares aromáticos e óleos essenciais.

Além disso, a Feira Garden conta com uma programação especial de música ao vivo, oficinas infantis, presença da Flora, mascote do Parque Shopping Barueri, para meet & greet e uma área de alimentação com chopp artesanal, comida de boteco, doces e fondue.

Confira o cronograma da Feira Garden no Parque Shopping Barueri:

Para conhecer os parceiros do evento, acesse recantodoscactos.com.br e dfloraflor.com.br.

25/09

10h – Início da feira com venda das flores e plantas

11h – Oficinas Infantis (gratuitas, vagas limitadas, inscrições no site do shopping)

• 11h às 11h40 – Oficina Primavera Feliz – Gigi Martins

• 12h às 12h40 – Oficina de artesanato com EVA – Praça Kids

• 13h às 14h – Cozinha Divertida – Renato Bueno ex-MasterChef

• 15h – Início da área gastronômica

• 18h – Música ao vivo com Vlad Moura

26/09

• 14h – Início da feira com venda das flores e plantas e área gastronômica

Oficinas Infantis (gratuitas, vagas limitadas, inscrições no site do shopping)

• 14h às 14h40 – Oficina de artesanato com EVA – Praça Kids

• 15h às 16h – Cozinha Divertida – Renato Bueno ex-MasterChef

• 18h – Música ao vivo com Vlad Moura

Serviço:

Feira Garden

Período: Dias 25 e 26/09 (sábado e domingo)

Horário: Dia 25/09 das 10h às 22h e dia 26/09 das 14h às 20h.

Local: Coworking, Piso L2 do Parque Shopping Barueri / Rua Gen. de Divisão Pedro Rodrigues da Silva, 400 – Aldeia