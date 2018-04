Feira de troca de livros reúne mais de mil obras no SuperShopping Osasco

O SuperShopping Osasco recebe atividade da 3ª Semana Senac de Leitura, uma iniciativa criada pela instituição educacional para estimular o hábito de leitura entre pessoas de todas as idades. Nesta edição, a tradicional Feira de Troca de Livros, que integra a programação do evento, acontece na Senac Service Store, no shopping center. Na ocasião, os visitantes poderão trocar livros e gibis em bom estado de conservação, brinquedos novos ou um quilo de alimento não perecível, por títulos novos.

Publicidade

“Apoiamos o Senac Osasco nessa iniciativa, para juntos estimularmos o hábito de ler entre as pessoas e reforçar a importância da leitura como ferramenta para o aprendizado. Os itens arrecadados serão doados para uma instituição de caridade da cidade, completando o ciclo de solidariedade e desenvolvimento proposto pelo evento”, destaca Carolina Bonafé, gerente de Marketing do SuperShopping Osasco.

Segundo a pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, feita pelo Ibope para o Instituto Pró-Livro, 67% dos entrevistados afirmaram que não tiveram quem os estimulassem o hábito da leitura durante a infância. Diante disso, o Senac promove a Semana Senac de Leitura, um evento que oferece espaços personalizados, serviços e ações culturais gratuitas, de forma a contribuir para ampliar a assiduidade à leitura, da infância à vida adulta.

O tema dessa edição da Semana Senac de Leitura é “Filmes e Séries Inspirados em Livros”. A Feira de Troca de Livros vem, então, para recordar os leitores de que muitos filmes e séries de sucesso do cinema e da televisão nasceram de livros ou de histórias em quadrinhos, como acontece com as aventuras dos super-heróis e com os grandes clássicos, como Romeu e Julieta, Os Miseráveis, Alice no País das Maravilhas e muitos outros.