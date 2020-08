Feira Preta e Instituto Mas, sediado em Carapicuíba, divulgam pesquisa de consumo

Neste sábado (8), o Instituto Mas Pesquisa, com sede em Carapicuíba, fará uma live para falar sobre um levantamento encomendado pela Feira Preta, o maior evento de cultura e empreendedorismo negro da América Latina. A pesquisa revela a preferência do consumidor negro que frequenta a feira.

Com o tema “Movimento econômico de reexistência de mulheres negras”, a live será transmitida a partir das 18h, no canal do Instituto Mas no YouTube. O evento contará com a participação de Adriana Barbosa, CEO do PretaHub e fundadora da Feira Preta, do sociólogo Marcos Agostinho Silva, do Instituto Mas Pesquisa, e da pesquisadora e acadêmica Ana Lúcia Silva Souza, socióloga que estuda as questões raciais e culturais no Brasil.

A pesquisa mostra o tipo de produto mais procurado pelos frequentadores de cor preta na maior feira voltada para o público. Até as marcas que mais mais consumidas foram identificadas no levantamento. Segundo Marcos Agostinho Silva, as marcas apontadas pelos entrevistados são vistas como símbolos de representação da identidade do consumidor preto.

Publicidade

O coleta de tabulação dos dados mostram também o perfil dos consumidores em relação a marcas de produtos assinados por pequenos empreendedores. “O consumidor moderno valoriza a economia criativa, e isso beneficia as marcas não populares, como mostramos na pesquisa”, completa Marcos Agostinho.

Serviço

Live “Movimento econômico de reexistência de mulheres negras” | Instituto Mas Pesquisa

Data: sábado, 8 de agosto // Horário: a partir das 18h // Transmissão pelo Youtube

Conheça o Instituto Mas Pesquisa