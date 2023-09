Feirão do Emprego em Itapevi oferece 500 vagas no setor logístico neste sábado (16)

Feirão do Emprego em Itapevi oferece 500 vagas no setor logístico neste...

A Prefeitura de Itapevi realiza neste sábado (16), das 9h às 14h, o Feirão do Emprego com 500 vagas para o setor logístico em empresas do município.

As oportunidades são para operadores de logística (temporário), de empilhadeira (temporário) e fiscais de prevenção (efetivo). Os salários variam entre R$ 1.800 e R$ 2.200, conforme a função oferecida, além de benefícios como alimentação no local, seguro de vida e vale transporte.

Os interessados devem comparecer ao Resolve Fácil Empresa (Rua Agostinho Ferreira Campos, 752, no Jardim Nova Itapevi, das 9h às 14h).

Os requisitos para concorrer às vagas são: ser maior de 18 anos e ter ensino médio completo. Para operador de empilhadeira, exige-se experiência na função e habilitação.

Para os candidatos às chances de operador de logística, o salário será de R$ 1.800. Não há necessidade de ter experiência nesse ramo. O período de atuação será de 90 dias, a contar com a data de contratação.

O mesmo período temporário vale para as oportunidades de operador de empilhadeira. Nesse caso, o vencimento chega a R$ 2.200. O profissional precisa ter experiência com empilhadeira elétrica e ter habilitação.