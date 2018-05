Feirão do Emprego em Osasco reúne mais de 4 mil pessoas; prefeito planeja novos feirões

A Prefeitura de Osasco, por meio da Secretaria de Desenvolvimento, Trabalho e Inclusão, realizou no sábado, 5, o Feirão do Emprego, no CEU do Jardim Santo Antonio. A ação, que integra o calendário de ações da Semana do Trabalhador, atraiu mais de 4 mil pessoas, de acordo com a organização. Muitos candidatos às vagas começaram a formar a fila na madrugada.

O Feirão ofereceu vagas para agente de segurança, auxiliar de manutenção, operador de caixa, auxiliar de limpeza, babá, técnico em eletrônica, pedreiro, chefe de limpeza, operador de telemarketing e também vagas para pessoas com deficiências.

No total foram 28 empresas de vários segmentos que participaram, entre elas a Via Quatro, Hinode, Swift, Drogaria São Paulo e o Supermercado Rossi.

O prefeito de Osasco, Rogério Lins, esteve no CEU, conversou com a população e destacou a importância de desenvolver atividades como o Feirão. “Dar a oportunidade de emprego e capacitar as pessoas são ações importantes que, nós da administração, estamos trabalhando para alcançar os que mais precisam”.

O secretário de Desenvolvimento, Trabalho e Inclusão, Lau Alencar, apontou a relevância das ações que foram realizadas durante a Semana do Trabalhador. “Foi uma semana extensa de trabalho e atividades, levando estudo, qualificação, inclusão e dignidade para as pessoas da nossa cidade”.

De acordo com eles, a meta é promover mais feirões e mutirões de emprego nos próximos meses para auxiliar na recolocação de munícipes no mercado de trabalho. “Faz parte do meu plano de governo”, declarou Lins, na sexta-feira, 4.

FEIRÃO DO EMPREGO

Após a triagem do perfil dos candidatos, as empresas realizaram entrevistas com os profissionais, que, no local, já preenchiam a ficha de solicitação de emprego. Dos mais de 4 mil atendimentos, seiscentos conseguiram colocação no mercado e outras 1,2 mil pessoas foram encaminhadas para vagas disponibilizadas pelas empresas.

Durante o Feirão, as pessoas também puderam fazer a emissão da primeira via da Carteira de Trabalho e participar de oficinas práticas de como preparar um bom currículo.