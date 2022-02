Feirão do Emprego em Osasco teve 800 candidatos selecionados para vagas em 40 empresas

Mais de 800 pessoas foram aprovadas nos processos seletivos realizados no Feirão do

Emprego de Osasco, que foi realizado no último sábado (12). Evento, que integra as comemorações de 60 anos da cidade, reuniu 40 empresas que ofereceram 2 mil vagas de emprego.

Em novo formato, o Feirão foi realizado por meio de agendamento a Central 156 e aconteceu simultaneamente em vários endereços para evitar aglomeração. A oferta de apoio logístico aos candidatos também foi uma novidade. Com isso, o candidato encaminhado às empresas foi levado no circular do Feirão para fazer a entrevista e voltava, também de circular, até a unidade do Portal do Trabalhador de origem.

“Neste momento desafiador de pandemia precisamos pensar em estratégias que garantissem segurança sanitária para o candidato às vagas e para o nosso servidor. A opção foi promover a participação da população mediante agendamento, assim, não teve aglomeração e o candidato não ficou horas na fila de espera para ser atendido. Foi uma experiência que surpreendeu, porque foi extremamente positiva, e que será adotada nos próximos Feirões”, destacou Gelso Lima, secretário de Emprego, Trabalho e Renda.

Os números do Feirão podem crescer ainda mais, de acordo com a pasta. Como nem todas as empresas que disponibilizaram vagas para o Feirão estavam presentes no dia, o Portal do Trabalhador encaminhou mais pessoas para o processo seletivo, que também vai ocorrer durante a semana nas sedes dessas empresas que não estavam no sábado.

“É preciso que fique muito claro que os resultados que temos até agora são parciais, porque as empresas começam a dar devolutivas dos processos só depois que suas dinâmicas com os candidatos forem finalizadas. Esta e a próxima semana são determinantes para muito mais contratações resultantes do Feirão do Emprego”, completou Gelso.

Novo Feirão

O secretário disse que há vagas remanescentes oriundas do Feirão. “As pessoas podem procurar o Portal do Trabalhador a qualquer momento, porque o atendente está preparado para buscar por uma vaga no perfil profissional de quem nos procura. Este é um esforço constante”, complementou.

A Setre já estuda uma nova data para realizar mais uma edição do Feirão do Emprego. Enquanto isso, quem procura por vaga de emprego pode comparecer a uma das unidades do Portal do Trabalhador, que funciona das 8h às 17h, de segunda a sexta-feira.

Confira endereços do Portal do Trabalhador de Osasco:

UNIDADE CENTRO: Rua Fiorino Beltramo, 300, Centro //

UNIDADE ZONA SUL: Avenida João de Andrade, 1778, Jardim Santo Antonio//

UNIDADE ZONA NORTE: Avenida Presidente Costa e Silva, 372, Helena Maria