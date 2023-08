FENÔMENO – Hoje é dia da Super Lua Azul

Hoje (30) o país poderá testemunhar um evento astronômico raro: a Superlua Azul.

Trata-se de fenômeno raro em que é possível enxergar a lua cheia maior do que de costume. Isso ocorre pois a órbita que o satélite natural realiza ao redor do planeta Terra não é exatamente circular, mas sim, elíptica. Isso quer dizer que em determinado momento de sua trajetória o astro estará o mais perto possível da Terra (perigeu) e quando esse momento coincide com a fase da lua cheia o fenômeno acontece.

Por que azul?

O fenômeno da Superlua Azul não possui relação direta com a cor. O nome está ligado à expressão da língua inglesa “once in a blue moon…” que indica algo muito raro. A nomenclatura, na verdade, faz referência à sua baixa ocorrência. Como o ciclo lunar possui uma duração menor que o tempo de um mês, é possível que enxerguemos duas Luas cheias dentro deste período, neste caso, “Lua Azul” é como chamamos a segunda lua cheia. O fenômeno ocorre, em média, a cada dois anos e meio, porém quando coincide com o momento em que o satélite natural está mais próximo da Terra, temos a ainda mais rara Superlua Azul.

Segundo o astrofísico italiano Gianluca Masi, esse evento só irá ocorrer novamente em 2037.

Fonte: Blog Espaço do Conhecimento UFMG.