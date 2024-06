Fenômeno infantil “Bolofofos” chega a Osasco neste domingo

Neste domingo (16), às 16h, o Teatro Aspro, em Osasco, receberá o show musical “Bolofofos no Teatro”.

A turminha composta por Buny, a coelhinha, Rick, o leãozinho, Sophie, a gatinha, Pow, o polvinho, e Pipi, o bebê corujinha, fará a alegria das crianças e de toda a família neste espetáculo repleto de música, dança e muita diversão.

Depois de conquistar o Brasil com o hit “Funk do Pão de Queijo”, que viralizou nas redes sociais e acumula milhões de visualizações no YouTube, os Bolofofos agora ganham vida nos palcos dos teatros.

O show promete transportar o público para um universo mágico e colorido, onde as aventuras e as canções cativantes não faltarão. As crianças poderão interagir com seus personagens favoritos e se divertir ao máximo acompanhando as peripécias desta turma animada.

Os ingressos estão à venda no site Bilheteria Express. O Teatro Aspro fica na Rua Joaquim Dias de Oliveira, 22 – Remédios, em Osasco.