Feriadão: obras da CPTM alteram circulação dos trens em Osasco e região

Neste feriado prolongado, de sábado (7) a segunda-feira (9), a CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) prosseguirá com obras nas suas linhas. Por isso, os trens circularão com maiores intervalos em trechos e horários específicos.

Confira a programação:

Linha 8-Diamante (Júlio Prestes – Itapevi)

Sábado: das 20h até o fim da operação comercial, haverá obras nos equipamentos de via permanente entre as estações Palmeiras-Barra Funda e Lapa. O intervalo médio entre os trens será de 15 minutos entre as estações Júlio Prestes e Itapevi.

Domingo: das 8h às 22h, por conta das intervenções programadas nas estações Jardim Belval e Jardim Silveira, o intervalo médio será de 20 minutos entre as estações Barueri e Itapevi

Segunda: das 4h à meia-noite, haverá obras no sistema de rede aérea entre as estações Presidente Altino e Comandante Sampaio. Das 8h às 22h, também prosseguirão os serviços nas estações Jardim Belval e Jardim Silveira. Neste período, o intervalo médio será de 20 minutos entre as estações Barueri e Itapevi.

Linha 9-Esmeralda (Grajaú – Osasco)

Domingo: das 4h à meia-noite, a circulação ficará interrompida entre as estações Presidente Altino e Osasco. Para prosseguir viagem, o usuário deverá utilizar a Linha 8-Diamante. Das 8h às 19h, também serão realizados serviços nos equipamentos de via permanente entre as estações Pinheiros e Cidade Jardim. Neste período, o intervalo médio será de 20 minutos entre as estações Presidente Altino e Grajaú.

Segunda: das 4h à meia-noite, a circulação ficará interrompida entre as estações Presidente Altino e Osasco. Para prosseguir viagem, o usuário deverá utilizar a Linha 8-Diamante.



Linha 7-Rubi (Luz-Francisco Morato)

Domingo: das 4h à meia-noite, devido às obras no trecho do Expresso Leste, na Linha 11-Coral, os trens da Linha 7-Rubi seguirão até a Estação Brás.

Segunda: das 5h às 21h, em razão das obras no sistema de rede aérea nas imediações da Estação Francisco Morato, o intervalo médio entre os trens será de 20 minutos entre as estações Luz e Jundiaí.

Extensão da Linha 7-Rubi (Francisco Morato-Jundiaí)

Domingo: das 4h às 20h, serão realizadas obras no sistema de rede aérea entre as estações Botujuru e Campo Limpo Paulista. O intervalo médio entre os trens será de 35 minutos entre Francisco Morato e Jundiaí.

Segunda: das 5h às 21h, as obras no sistema de rede aérea se concentrarão nas proximidades da Estação Francisco Morato. O intervalo médio entre os trens será de 20 minutos entre Luz e Jundiaí.

Linha 10-Turquesa (Brás – Rio Grande da Serra)

Domingo: das 4h à meia-noite, devido as obras no trecho do Expresso Leste, na Linha 11-Coral, o intervalo médio entre os trens será de 15 minutos em toda a linha.



Linha 11-Coral (Luz – Guaianases)

Sábado: das 20h até o fim da operação comercial, haverá obras nos equipamentos de via permanente entre as estações Tatuapé e Corinthians-Itaquera. O intervalo médio entre os trens será de 20 minutos entre as estações Luz e Guaianases.

Domingo: das 4h à meia-noite, a circulação ficará interrompida entre as estações Luz e Corinthians-Itaquera em razão das obras de sinalização, rede aérea e via permanente. Para seguir viagem, o usuário deverá utilizar a Linha 3-Vermelha do Metrô. Os trens circularão de Corinthians-Itaquera a Estudantes, sem necessidade de baldeação em Guaianases. O intervalo médio será de:

– 30 minutos, das 4h às 11h

– 15 minutos, das 11h à meia-noite

Extensão da Linha 11-Coral (Guaianases – Estudantes)

Segunda: das 4h à meia-noite, serão executadas obras da Estação Suzano. O intervalo médio será de 20 minutos de Guaianases a Estudantes.

Linha 12-Safira (Brás – Calmon Viana)

Segunda: das 4h à meia-noite, em razão das intervenções programadas na Linha 13-Jade, no trecho entre as estações Engenheiro Goulart e USP-Leste, o intervalo médio dos trens será de 25 minutos em toda a linha.