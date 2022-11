Feriadão: postos do Poupatempo em Osasco, Carapicuíba e região não abrem na segunda e terça-feira

As unidades do Poupatempo em Osasco, Carapicuíba e Cotia estarão fechadas nesta segunda (14) e terça-feira (15) devido ao feriado prolongado da Proclamação da República.

O funcionamento será retomado na quarta-feira, com atendimento presencial mediante agendamento prévio online.

Durante o feriado, todos os 245 serviços digitais do programa permanecem disponíveis no portal (www.poupatempo.sp.gov.br), aplicativo Poupatempo Digital, totens de autoatendimento e pelo assistente virtual do Poupatempo, que atende no portal e no WhatsApp, pelo número (11) 95220-2974.

