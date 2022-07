Feriado de 9 de julho: linhas da EMTU terão horários alterados

Neste sábado (9), devido ao feriado da Revolução Constitucionalista de 1932, a operação de todas as linhas metropolitanas gerenciadas pela EMTU (Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo) será equivalente à programação de domingos, ou seja, com horários diferenciados com relação aos dias úteis ou outros sábados.

A empresa informa que a circulação das linhas será monitorada e, se necessário, ajustes na programação ou na frota poderão ser realizados.

Os passageiros podem obter informações detalhadas sobre horários de partida e itinerários no site da EMTU ou no aplicativo EMTU Oficial, disponível para iOS e Android.

