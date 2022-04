Feriado de Tiradentes deve levar 1,8 milhão de veículos para as estradas da região

As concessionárias prevêm que pelo menos 1,8 milhão de veículos trafeguem pelo sistema Castello/Raposo e Rodoanel Oeste no próximo dia 21 de abril, feriado de Tiradentes.

publicidade

A operação especial que as empresas prepararam para receber os turistas nesse trecho começa às 0h hora de quarta-feira (20/04) e se estende até meia-noite de domingo (24).

No Sistema Castello-Raposo a expectativa da CCR ViaOeste é que o movimento seja de 664 mil veículos. A CCR RodoAnel prevê fluxo de 1.153 milhão de veículos no trecho oeste do Rodoanel.

publicidade

As concessionárias orientam os motoristas a evitarem os horários de fluxo mais intenso nas rodovias, que na quarta-feira será maior das 16h às 20h, na quinta-feira das 7h às 12h e no retorno, no sentido capital, no domingo das 11h às 20h.

No trecho oeste do Rodoanel, a concessionária prevê movimento intenso na quarta-feira, das 15h às 19h. Nos demais dias, a expectativa da CCR RodoAnel é de tráfego normal, inclusive na volta do feriado.

publicidade

A ARTESP (Agência de Transporte do Estado de São Paulo) e a Polícia Militar Rodoviária estarão fiscalizando as rodovias durante o feriado com o auxílio das 74 câmeras instaladas no Sistema Castello-Raposo e dos 110 equipamentos de monitoramento no trecho oeste do Rodoanel, todos ligados ao Centro de Controle Operacional (CCO) das concessionárias.