Feriado modifica sorteios da Mega-Sena

Em virtude do feriado do Dia de Tiradentes, não haverá sorteio das loterias da Caixa Econômica Federal no sábado (21). Por isso, os sorteios da Mega-Sena desta semana serão realizados hoje (17/04) e na sexta-feira (20/04).

Quem acertar as seis dezenas do concurso 2.032, de hoje poderá receber um prêmio de R$ 6 milhões. Aplicado na poupança, o valor renderia cerca de R$ 23 mil por mês. O prêmio também seria suficiente para adquirir uma frota de 171 carros populares.

O sorteio de hoje será realizado a partir das 20h (horário de Brasília), na Praça Pioneiros, em Governador Valadares (MG), onde estará estacionado o Caminhão da Sorte da Caixa.

A aposta mínima na Mega-Sena custa R$ 3,50 e pode ser feita até uma hora antes do sorteio nas lotéricas ou pela internet, para quem tem conta-corrente na Caixa. O serviço funciona das 8h às 22h (horário de Brasília), exceto em dias de sorteios, quando as apostas se encerram às 19h, retornando às 21h para o concurso seguinte.

A Loteria Federal também sofrerá alteração por causa do feriado. A extração 5276-0 será realizada amanhã (18) e a extração 5277-9 será antecipada e seu sorteio também ocorrerá na sexta-feira (20).

Agência Brasil