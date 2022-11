Feriado prolongado provoca alteração na operação dos transportes metropolitanos

O feriado prolongado de Proclamação da República provacará alteração nos horários e frotas disponíveis nos meios de transporte da região.

A Secretaria dos Transportes Metropolitanos informou que as mudanças na operação serão aplicadas nos dias 14 e 15 e vão atingir ônibus da EMTU, CPTM, Metrô e as concessionárias ViaQuatro e ViaMobilidade.

A Secretaria informou também que fará ajustes na circulação, adição de ônibus e trens reservas caso necessário.

Veja aqui as alterações nos ônibus da EMTU e nos trens da ViaMobilidade, que servem a região.

EMTU – Na segunda-feira (14), as linhas de ônibus intermunicipais gerenciadas pela EMTU seguirão a programação horária de sábado; e, no feriado (15), a programação será a equivalente a um dia de domingo. No sábado (12) e domingo (13), que antecedem o feriado, não haverá mudança na operação, sendo mantida a programação horária praticada nos fins de semana. Informações detalhadas sobre horários de partida e itinerários podem ser obtidas no site emtu.sp.gov.br ou no aplicativo da EMTU disponível para iOS e Android.

ViaMobilidade – No feriado (15), a operação das linhas 8 (Diamante) e 9 (Esmeralda) de trens metropolitanos será similar a de um dia de domingo. No fim de semana (12 e 13) e na segunda-feira (14), véspera do feriado, não haverá alterações na oferta de trens, que irão operar conforme funcionamento habitual. Em virtude do GP de Fórmula 1 no domingo (13), o trajeto de integração entre as estações Pinheiros (linha 4-Amarela) e Santo Amaro (linha 5-Lilás), com a linha 9-Esmeralda (destino à estação Autódromo), terá reforço no efetivo de agentes, bem como disponibilização de mais trens se necessário.