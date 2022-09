Fernando Anitelli apresenta a turnê Luzente em Osasco neste sábado (1)

A turnê do álbum Luzente traz o show “Fernando Anitelli apresenta o Teatro Mágico Voz & Violão” a Osasco neste sábado (1) no Teatro Municipal Glória Giglio às 20h30.

O espetáculo é um convite para um encontro mais intimista, com muita interação com o público, revisitando as raízes, as referências e as faíscas criativas que deram origem à história desse grupo icônico, que nasceu em Osasco.

No show que será realizado no Teatro Municipal Gloria Giglio serão apresentados clássicos e sucessos que não podem faltar, como: “O anjo mais velho”, “Pena”, “Camarada d’Água” e “Nosso pequeno castelo”, e também algumas canções do novo álbum Luzente em primeira mão.

Os ingressos podem ser adquiridos na loja online do grupo.

O Teatro Municipal Glória Giglio fica na Av. dos Autonomistas, 1533 – Vila Campesina.