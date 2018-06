Festa de Santo Antônio reúne mais de 12 mil pessoas na Catedral de Osasco

Os sinos da Catedral de Santo Antônio e os fogos de artifício às 6h da manhã anunciaram que o dia do padroeiro da cidade de Osasco, nesta quarta-feira, 13 de junho, seria marcado por muitas comemorações e alegria. E foi o que aconteceu durante todo o dia de Santo Antônio. A Catedral de Santo Antônio recebeu mais de 12 mil pessoas em suas missas e festividades, segundo a organização.

Publicidade

A primeira missa aconteceu às 7h, seguida da benção do bolo de Santo Antônio. Em seguida o bispo diocesano, Dom Frei João Bosco, realizou a celebração das 10h com a benção do pão dos objetos e da água e dos enfermos, contando com a presença de todos os sacerdotes da Diocese.

Quem passou pela rua da Saudade se espantou com a grande fila que se formou para o Bolo de Santo Antônio. Para muitos a festa não está completa se não levar um pedacinho do bolo para casa. “Todos os anos venho na missa das 10, mas sempre chego cedo para pegar o bolo”, comentou Maria do Rosário Queiroz, moradora de Barueri.

Às 15h, Monsenhor Claudemir presidiu a terceira missa do dia, que contou com mais de 3 mil devotos do Santo conhecido como “casamenteiro”. Em seguida, um lindo andor com a imagem original da Itália, seguiu pela Avenida Santo Antônio acompanhada de dois caminhões de som.

Publicidade

Durante toda a caminhada, que passou pela rua Salem Bechara, Primitiva Vianco e Antônio Agú, era comum ver fiéis descalços ou com as vestimentas de Santo Antônio, sinal de agradecimento pelas graças alcançadas ou pela devoção ao padroeiro da cidade. “Já participo dessa procissão há muitos anos e acho linda demais. É muito bom poder testemunhar a nossa fé a esse santo tão especial para nós”, comentou Manoel Estécio, morador de Osasco.

No final da procissão, nem mesmo a chuva espantou os fiéis que permaneceram em frente à Catedral para assistir ao grande show pirotécnico, que durou mais de 15 minutos.

O prefeito de Osasco, Rogério Lins, a primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Aline Lins, e a deputada federal, Renata Abreu, participaram das tradicionais festividades.

E as comemorações em homenagem ao Santo, não param por aí. A 88ª Quermesse da Catedral de Santo Antônio continua até o dia 1º de julho com muitas delícias e diversão para toda família.