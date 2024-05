Festa de São João com entrada gratuita é atração deste fim de semana no Parque Villa-Lobos

Festa de São João com entrada gratuita é atração deste fim de...

O Parque Villa Lobos, localizado na zona Oeste de São Paulo, recebe neste fim de semana, dias 30 e 31 de maio, 1 e 2 de junho, a festa São João de São Paulo. O evento tem entrada gratuita.

A gastronomia do evento irá atrair os fãs das comidas típicas de quermesse. Além disso, o público será embalado por diversos shows ao vivo de forró, além de quadrilha e outras atividades.

A entrada gratuita deve ser garantida no site do Sympla. Mais informações podem ser encontradas no Instagram @saojoaodesp.