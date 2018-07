Festa do Milho no Osasco Audax termina neste fim de semana

Termina neste final de semana a quarta edição da Festa do Milho da Paróquia Espírito Santo no centro de treinamento do Osasco Audax, na Vila Yolanda. Durante os sábados e domingos do mês de julho, entre 18h e 22h, milhares de pessoas prestigiaram o evento, que conta com várias opções de barracas de comidas, além de apresentações musicais e artísticas.

Para este último final de semana está prevista a apresentação de uma quadrilha, no sábado, e uma missa de ação de graças, às 17h, no domingo. Além disso, a programação conta com shows e brincadeiras para a criançada.

As barracas com as delícias típicas do milho como pamonhas, curaus, sucos e bolos, os caldos, pasteis, lanches, batata e frango fritos, vinho quente e quentão também aguardam os visitantes.

Pela primeira vez a festa acontece no centro de treinamento do Audax. O apoio do clube à paróquia proporcionou o crescimento do evento, que auxilia a igreja com os custos de manutenção predial e de iniciativas sociais.

“Somos gratos ao Audax que nos ajudou a fazer essa festa linda. Ampliamos a oferta de entretenimento em um ambiente familiar, seguro e confortável para um maior número de pessoas”, afirma o pároco Vagner João Pacheco de Moraes.

“Nós só ouvimos elogios sobre a festa. As pessoas dizem que o Audax se tornou mais uma opção de lazer e entretenimento. É uma satisfação e continuamos de braços abertos para a comunidade”, afirma o advogado do clube, Alfeu Silva de Oliveira.

Três mil pessoas

Várias personalidades visitaram a festa como o prefeito de Osasco, Rogério Lins, e sua esposa, Aline Lins, e as atletas do vôlei do Osasco Audax. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a 4ª. Festa do Milho chegou a reunir mais de três mil pessoas, entre o público fixo e flutuante, em apenas um único dia.

“Tivemos, inclusive, pessoas que vieram de outras cidades para nos prestigiar. Isso mostra que o esforço de toda a comunidade valeu a pena”, comemora o padre.

A entrada da 4ª. Festa do Milho acontece pelo chamado portão 2, à rua Iolanda Tredezini Mossi, 451. Os carros utilizam a mesma via para entrar e saem pelo portão 3, que dá acesso à Avenida Sport Clube Corinthians.

Serviço

4ª. Festa do Milho da Paróquia Espírito Santo

Último final de semana, 28 e 29 de julho

Das 18h às 22h

Centro de Treinamento Audax (Estádio Elzo Piteri) – Rua Iolanda Tredezini Mossi, 451, Portão 2 – Vila Yolanda – Osasco-SP