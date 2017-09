Festa do Peão de Carapicuíba deve ressarcir clientes pelo cancelamento

Publicidade

Oficialmente cancelada, a organização da festa do peão de Carapicuíba soltou um comunicado afirmando que todas as pessoas que compraram ingresso serão ressarcidas.

“Todas as pessoas que adquiriram os convites poderão pegar o dinheiro de volta na Bilheteria do evento entre os dias 1º a 4/9/2015, das 10h às 17h”, diz a nota.

Na terça-feira, 25, uma liminar concedida pela juíza Juliana Marques Wendling, da 1ª Vara Cível da Comarca de Carapicuíba, determinou a proibição da realização total da Festa do Peão de Carapicuíba. Por lei, é proibido a utilização de animais em rodeios, circos e outros eventos em zonas urbanas.

A organização do evento não pôde também realizar os shows musicais, já que a polícia militar emitiu um laudo alegando que não há segurança suficiente para a realização do evento. Quem também se manifestou foi o próprio Corpo de Bombeiros. Segundo a corporação, o local do evento – Parque dos Paturis – não foi aprovado dentro das especificações apresentadas, não sendo possível a elaboração do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB).