Festa do Peão de Cotia volta em abril depois de dois anos

A Festa do Peão de Cotia está confirmada para abril, após duas edições canceladas devido à pandemia de coronavírus. As apresentações estão marcadas para os dias 1 a 10 de abril, no Estádio Municipal da cidade.

Alguns dos principais nomes da música sertaneja atual já estão confirmados, como Henrique & Juliano, Maiara & Maraisa, Zé Neto & Cristiano, Jorge & Mateus, entre outros.

Segundo os organizadores, a Cia Verde e Amarelo, o evento vai seguir todos os protocolos sanitários, como a apresentação da carteira de vacinação da Covid-19, pois só terão acesso ao recinto quem estiver totalmente imunizado. “A volta de eventos com o porte do Rodeio de Cotia foi possível graças ao avanço da vacinação pelo país, por isto, é importante tanto para quem organiza como para quem irá participar, seguir os protocolos. Só assim vamos retomar os shows que trazem alegria e unem as pessoas”, afirma Valtinho Pereira, à frente da organização.

Ainda de acordo com os organizadores, o Rodeio vai contar com estrutura 100% coberta, praça de alimentação, estacionamento, camarotes e segurança. Ingressos à venda no site da Tycket – https://tycket.com.br/evento/319/Rodeio_de_Cotia_2022.

O Estádio Municipal de Cotia fica na rua Nelson Raineri, 80, Jardim Vista Alegre, altura do km 34 da Rodovia Raposo Tavares, sentido interior. Classificação: 16 anos (acompanhado por um responsável). Informações: https://festadopeaodecotia.com.br/2022/.

Troca de ingressos comprados em 2020

Os ingressos adquiridos para a festa que aconteceria em 2020 podem ser trocados e usados para os shows deste ano. A troca deve ser feita pessoalmente no ponto de venda localizado dentro do Poupa Shopping de Cotia.

Para efetuar a troca é preciso apresentar o ingresso junto com um documento com foto. O ponto de venda funciona de segunda a sábado das 10h às 19h, na Av. Nossa Sra. de Fátima, 833 – Vila Monte Serrat, Cotia – SP. Para mais informações: atendimento@tycket.com.br.