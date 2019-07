Festa julina de Barueri tem show de Matheus & Kauan neste fim de semana

O “Arraiá” de Barueri acontece neste sábado (13) e domingo (14), a partir das 16h, em frente ao Ginásio José Côrrea, com shows de Matheus & Kauan e do Trio Nordestino, comidas típicas e brincadeiras para agitar o público.

No sábado, a partir das 17h, haverá apresentações de dança das alunas das Oficinas de Artes, do curso de Danças Brasileiras, além de danças caipira e gaúcha. O Trio Nordestino sobe ao palco do evento às 20h e apresenta o forró pé de serra. No repertório estão os sucessos “Procurando Tu”, “Já Faz Tempo que não lhe Vejo” e “O Canto da Ema”, entre outras canções.

Já no domingo, a festa também começa às 16h e, às 18h, a dupla sertaneja Matheus & Kauan promete um show com muito romantismo expresso em canções como “Oitava Dose”, “Exclusividade” e “Antídoto”.

Durante os dois dias, a praça de alimentação terá as mais diversas comidas e bebidas típicas distribuídas em mais de 40 barracas e food trucks. A diversão será completa para a criançada e toda a família nas barracas da “Boca do Palhaço”, “Tomba Lata” e “Pescaria”.

O “Arraiá” de Barueri é organizado pela Secretaria de Cultura e Turismo.

Serviço

“Arraiá” de Barueri

Data: Sábado (13) e domingo (14)

Horário: A partir das 16h

Local: Em frente ao Ginásio José Côrrea – Av. Guilherme P. Guglielmo, nº 1000 – Centro