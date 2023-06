Festa junina agita Fábrica de Cultura de Osasco com atrações e comidas típicas no sábado

Festa junina agita Fábrica de Cultura de Osasco com atrações e comidas...

A Fábrica de Cultura 4.0 de Osasco, que fica no Rochdale, receberá neste sábado a Mostra Junina. O evento, que será realizado das 13h às 19h, reunirá o encerramento do semestre com a diversão das festanças de São João.

O público também poderá aproveitar uma praça de alimentação, uma feirinha com comes e bebes juninos tradicionais, além de jogos e brincadeiras lúdicas.

Já na programação musical, haverá show Jamille Queiroz, que canta O Nordeste com um repertório diverso que exalta a cultura nordestina e o empoderamento feminino. Estarão no palco também Ju flor na sanfona e Cacá Molgora no zabumba.

SERVIÇO

Mostra Junina Fábrica de Cultura Osasco

Quando: sábado 24 de junho, das 13h às 19h

Endereço: Rua Santa Rita, s/nº, Jardim Rochdale – Osasco