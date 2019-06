Festa Junina de Jandira começa neste fim de semana com shows de Exaltasamba e Zé Felipe

A tradicional Festa Junina de Jandira começa neste sábado (8), com show gratuito do grupo Exaltasamba. Já no domingo (9), o público poderá curtir a quermesse da cidade ao som do cantor sertanejo Zé Felipe. A festa acontece na Praça de Eventos, com entrada gratuita.

Para os próximos finais de semana, estão confirmadas apresentações do Grupo Pixote, Paula Mattos, Banda Djavú, Marcos e Belutti, Hugo e Tiago, Wesley dos Teclados, Caravana Festa Popular e Loubet.

As aberturas dos shows serão realizadas por artistas e bandas locais como Léo Azis, Velaske Brawm, Marcos Mitta e Matteo, Banda Deloreans, Forró Pé de Moleque, Rodrigo Ferraro, Banda Phoenix e Banda Pandora.

Com barracas de comidas, bebidas e brincadeiras típicas, o evento segue até 7 de julho, sempre aos sábados e domingos, na Praça de Eventos da cidade.

O espaço também contará com praça de alimentação, banheiros químicos, parque de diversão e o policiamento será realizado pela Guarda Civil Municipal (GCM) de Jandira. Pessoas menores de 18 anos poderão entrar acompanhadas dos pais ou responsáveis. Por dia, segundo os organizadores, são esperadas 10 mil pessoas.

Confira a programação completa:

Segue programação

8 de junho

Exaltasamba

Abertura: Marcos Mitta e Matteo

9 de junho

Zé Felipe

Abertura: Quadrilha Nova Geração

15 de junho

Paula Mattos

Abertura: Velaske Brawm

16 de junho

Wesley dos Teclados

Abertura: Frank Henrique e Banda Deloreans

22 de junho

Pixote

Abertura: Forró Pé de Moleque

23 de junho

Hugo e Tiago

Abertura: Rodrigo Ferraro

29 de junho

Banda Djavú

Abertura: Quadrilha Levanta Poeira Corte

30 de junho

Marcos e Belutti

Abertura: Banda Phoenix

6 de julho

Caravana Festa Popular

Abertura: Banda Pandora

7 de julho

Loubet

Abertura: Léo Azis