Festa Junina de Jandira terá Sampa Crew e Frank Aguiar neste fim de semana

A 38ª edição da Festa Junina de Jandira prossegue nesse final de semana, com shows do grupo Sampa Crew, no sábado (30/06) e do cantor Frank Aguiar no domingo (01/07). Lenner Andrade e Banda (no sábado) e Ramado di Souza (domingo), são as atrações locais que irão se apresentar.

No último final de semana, milhares de pessoas acompanharam shows do cantor Belo, do grupo Forrueiros e da dupla sertaneja Serginho Viola & Barra Mansa.

O evento segue até o dia 22/07, sempre aos sábados e domingos, na Praça de Eventos. Os portões são abertos a partir das 18h e a população pode curtir a tradicional quermesse da cidade com apresentações de músicos locais, além de artistas consagrados. Menores de 18 anos só podem ingressar no evento acompanhado de pais ou responsáveis.

A 38ª edição da Festa Junina de Jandira é uma realização da Prefeitura, com o patrocínio das empresas Scence Cosméticos e Multsound Promoções e Eventos. Assim como em 2017, a entrada na Festa é gratuita para a população. A programação inclui a participação de artistas da região, que se apresentam no palco da Praça de Eventos em todos os dias de festa.

Os shows com as atrações principais acontecem a partir das 21h. Além dos shows musicais, o público tem a diversão garantida com um parque de diversões e cerca de 40 barracas com comidas, bebidas e brincadeiras típicas, que são administradas por entidades sociais vinculadas ao Fundo Social de Solidariedade de Jandira.

Confira a programação da 38ª edição da Festa Junina de Jandira:



Os portões da Praça de Eventos serão abertos às 18h



Data Show de abertura Show principal 30/6 Lenner Andrade e Banda Sampa Crew 01/7 Ramado di Souza Frank Aguiar 07/7 A Evolução do Forró Paula Mattos 08/7 Kel Machado Djavú 14/7 Ruan Carllos e Banda Exaltasamba 15/7 Forró Brasa de Ouro Juann Cateli 21/7 Grupo Samba SP Latitude 10 / Caju e Castanha 22/7 Forró Pé de Moleque Péricles