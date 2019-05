Festa junina de Jandira terá shows gratuitos de Pixote, Marcos e Belutti, Paula Mattos e Djavú

A Festa Junina de Jandira, com início em 8 de junho, chega a sua 39ª edição com uma programação repleta de atrações gratuitas. O público poderá curtir a tradicional quermesse da cidade com shows de Paula Mattos, Marcos e Belutti, Grupo Pixote e da Banda Djavú.

Também estão confirmadas apresentações do cantor sertanejo Zé Felipe, da dupla Hugo e Tiago, Wesley dos Teclados, Caravana Festa Popular e Loubet.

Artistas e bandas locais, como Velaske Brawm, Léo Azis, Frank Henrique, Marcos Mitta e Matteo, Banda Deloreans, Forró Pé de Moleque, Rodrigo Ferraro, Banda Phoenix e Banda Pandora farão a abertura dos shows.

Publicidade

Com barracas de comidas, bebidas e brincadeiras típicas, o evento segue até 7 de julho, sempre aos sábados e domingos, na Praça de Eventos da cidade.

A entrada é gratuita.

Publicidade

Confira a programação completa:

8 de junho

Exaltasamba

Abertura: Marcos Mitta e Matteo

9 de junho

Zé Felipe

Abertura: Quadrilha Nova Geração

15 de junho

Paula Mattos

Abertura: Velaske Brawm

Publicidade

16 de junho

Wesley dos Teclados

Abertura: Frank Henrique e Banda Deloreans

22 de junho

Pixote

Abertura: Forró Pé de Moleque

23 de junho

Hugo e Tiago

Abertura: Rodrigo Ferraro

29 de junho

Banda Djavú

Abertura: Quadrilha Levanta Poeira Corte

Publicidade

30 de junho

Marcos e Belutti

Abertura: Banda Phoenix

6 de julho

Caravana Festa Popular

Abertura: Banda Pandora

7 de julho

Loubet

Abertura: Léo Azis

Serviço

39ª Festa Junina de Jandira

Data: 8 de junho a 7 de julho (aos sábados e domingos)

Local: Praça de Eventos de Jandira

Entrada gratuita