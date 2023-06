Festa junina leva aprendizagem e diversão nas escolas da rede municipal de Osasco

As escolas da rede municipal de ensino de Osasco iniciaram no sábado (3) a tradicional festa junina. O evento e seus preparativos resgatam no trabalho educativo importantes traços da cultura popular que envolvem as festividades.

As escolas de ensino fundamental Benedicto Weschenfelder, Elidio Mantovani, João Guimarães Rosa, Luís Bortolosso, Olavo Antônio B. Spínola e a unidade de educação infantil creche Lar da Infância reuniram alunos, familiares e a comunidade escolar, onde apresentaram danças e brincadeiras típicas, além de mostrarem pratos da culinária regional.

O secretário de Educação, Cláudio Piteri, acompanhou as festividades e a exposição dos trabalhos pedagógicos. “Toda equipe escolar está de parabéns pela dedicação e o carinho. Notamos durante as visitas o comprometimento nas decorações, apresentações de danças, nos detalhes das vestimentas festivas e em todo ambiente criado para que o evento fortaleça o vínculo entre familiares e escola”, avaliou o secretário.

As festas juninas nas escolas de Osasco se estenderão em outras unidades escolares até o final do mês, possibilitando às crianças, pais ou responsáveis e comunidade uma forma de diversão, interação, aprendizagem e confraternização.