Festa na quarentena: Felipe Melo reúne 70 pessoas em Alphaville e é advertido pelo Palmeiras

No sábado (27), a diretoria do Plameiras advertiu o zagueiro Felipe Melo por realizar, na sexta-feira, uma festa que reuniu 70 pessoas em sua casa, que fica em Alphaville, Santana de Parnaíba.

O capitão do time alviverde recebeu uma advertência por fazer o evento em meio a pandemia de covid-19, mas não foi multado pelo time por não ter histórico de problemas fora de campo.

A festa em comemoração aos 37 anos do jogador reuniu familiares, músicos, outros integrantes do clube do Palmeiras, além do secretário executivo do Ministério das Comunicações, Fábio Wajngarten, primeiro integrante da equipe de Jair Bolsonaro que testou positivo para a covid-19 após voltar dos Estados Unidos, em março.

O Ministério da Saúde recomenda que as pessoas evitem se aglomerar em locais abertos ou fechados durante a pandemia. O distanciamento de um metro e meio entre as pessoas também é recomendado. Na festa, amigos e familiares de Felipe Melo não utilizaram máscara e apareceram abraçados em algumas gravações.

Após receber diversas críticas por promover um evento com aglomeração, Felipe Melo usou as redes sociais para se desculpar. “Sei que o mundo passa por um momento muito difícil, mas, depois de muito pensar, meus familiares e eu decidimos comemorar de uma forma reservada. Foi na minha casa e tentamos, da melhor maneira possível, preservar a segurança de todos que estavam presentes. Se ofendi algumas pessoas, peço desculpas. Não foi esta a intenção”, escreveu o atleta.

Santana de Parnaíba registra 978 casos com confirmação do novo coronavírus. Até sexta-feira (26), a cidade teve 38 mortes em decorrência da doença, de acordo com o último boletim devulgado pela Prefeitura.