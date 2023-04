Festival Barueri de Dança será a atração do final de semana com mais de 300 apresentações

Festival Barueri de Dança será a atração do final de semana com...

A Secretaria de Cultura e Turismo de Barueri (Secult) realiza de hoje (28) a domingo (30) o “Festival Barueri de Dança” na Praça das Artes (Rua Ministro Raphael de Barros Monteiro, 255, Jardim dos Camargos).

O evento contará com 328 apresentações de vários estilos.

O Festival premiará o melhor grupo, coreografia, bailarino e bailarina, bailarino e bailarina revelação e grupo de dança com prêmios que vão de R$ 1.500,00 a R$ 6.000,00.

Além disso, também serão entregues troféus aos três primeiros colocados das modalidades ballet clássico livre, ballet clássico de repertório, ballet neoclássico, dança contemporânea, jazz, sapateado, danças urbanas e dança popular nacional e internacional. As categorias estão divididas em infantil, júnior, juvenil e avançado.

A avaliação dos competidores será realizada por uma comissão julgadora composta por membros de expressão na área da dança, como Fernanda Chamma, diretora Artística da Only Broadway e Diretora do Estúdio Broadway, jurada da Dança dos Famosos e do Dancin Brasil.

O ingresso para cada um dos dias é 1kg de alimento não perecível que pode ser entregue na bilheteria. Toda doação será destinada ao Fundo Social de Solidariedade de Barueri.

Acompanhe a programação completa pelo site: portal.barueri.sp.gov.br.