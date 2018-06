Festival da Cultura Japonesa de Osasco terá concurso de cosplay e outras atrações culturais e gastronômicas

No próximo sábado, 9, e domingo, 10, acontece a nona edição do já tradicional Japan Matsuri – Festival da Cultura Japonesa de Osasco. O evento será realizado na sede esportiva da Associação Cultural e Esportiva Nipo-Brasileira de Osasco (Acenbo), na rua Acenbo, 100, Jardim Umuarama.

No Japan Mitsuri, o público poderá apreciar atrações de palco da cultura nipo-brasileira; exposições relacionadas as artes e participar de workshops para vivenciar um pouco das tradições trazidas pelos imigrantes japoneses.

No setor gastronômico, os atrativos são os pratos da culinária japonesa, que recebeu da UNESCO o registro de patrimônio imaterial da humanidade.

As crianças encontram o seu espaço para experimentar e desenvolver as habilidades nas artes como: pintura, origami, trabalhos manuais, montagem de pipas e outras no Espaço da Criança.

O setor de bazares oferece variedade de produtos artesanais e industriais, nacionais e importados os mais modernos para os consumidores.

Cosplay

Pela primeira vez, o festival terá um concurso de cosplay, com prêmios de R$ 800 para o vencedor, R$ 400 para o segundo colocado e R$ 200 para o terceiro.

As inscrições são gratuitas e abertas a qualquer interessado. Devem ser feitas previamente através do link http://japanmatsuri.com.br/inscricao/ e o concurso acontecerá no sábado, dia 9 de junho, das 11h30 à 12h45.

Os concorrentes devem levar no dia do evento, três cópias de uma foto do personagem a ser interpretado para que o júri possa avaliar melhor a composição do cosplay.

Ingressos

Os ingressos antecipados para um dia do evento custam R$ 10 (na bilheteria será cobrado R$ 15). Crianças com menos de dez anos e idosos acima dos 65 têm entrada gratuita.

