Festival do Torresmo em Jandira começa nesta sexta-feira (4)

Entre esta sexta-feira (4) e domingo (6), a cidade de Jandira recebe a primeira edição do Festival do Torresmo. Evento será realizado das 12h às 22h, na Praça de Eventos (rua Rubéns Lopes da Silva, 106, Centro).

A entrada é gratuita e o público paga apenas o que consumir. No cardápio estão os mais variados cortes suínos, como torresmo, costela, panceta, joelho de porco, entre outras delícias. Também haverá chopp artesanal e food trucks.

O Festival do Torresmo em Jandira contará com a participação do internacionalmente conhecido Chef Adan Garcia, especialista em porco, que apresentará ainda os mais variados pratos, como baião de dois e feijão tropeiro.

Clássicos do rock

O Festival conta com uma programação musical repleta de apresentações, com covers de clássicos do rock nacional e internacional. Na sexta-feira (4), às 20h, o público vai curtir os sucessos do Bon Jovi. Sábado (5), é a vez de Charlie Brown Jr, às 16h30, e Queen, às 20h. Para fechar as atrações musicais, no domingo (6), se apresentam Classic Rock Nacional, às 16h30, e Legião Urbana Cover, às 20h.

O evento conta ainda com um mega espaço kids e é pet frendly: o visitante pode levar o seu bichinho de estimação. De acordo com os organizadores, o Festival do Torresmo seguirá os protocolos contra a covid 19.

Serviço

1° Festival do Torresmo em Jandira

Quando: Sexta, sábado e domingo, dias 4, 5 e 6 de março – das 12h às 22h /

Onde: Praça de Eventos (rua Rubéns Lopes da Silva, 106, Centro de Jandira) /

Entrada gratuita