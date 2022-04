Festival do Torresmo em Osasco é neste sábado e domingo

A cidade de Osasco recebe neste sábado e domingo, dias 30 de abril e 1° de maio, mais uma edição do tradicional Festival do Torresmo. Evento acontece das 12h às 22h, no estacionamento da Prefeitura (rua Narciso Sturlini 250, Centro).

A entrada é gratuita e o público paga apenas o que consumir durante o evento. Entre as opções, haverá o melhor da carne suína, como pernil, panceta, joelho de poco, além de variedades do torresmo (recheado, de rolo, mineiro, entre outros).

O evento contará com a participação especial do renomado chef Adan Garcia, especialista em porco. Também haverá food trucks com diversas opções gastronômicas e chopp artesanal.

Além de ser pet friendly, o Festival do Torresmo em Osasco conta ainda com uma programação repleta de apresentações musicais ao vivo e um mega espaço para as crianças.

SERVIÇO

Festival do Torresmo em Osasco /

Quando: Dias 30 de abril e 1° de Maio, das 12h às 22h /

Onde: Estacionamento da Prefeitura de Osasco – Rua Narciso Sturlini 250, Centro de Osasco