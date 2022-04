Festival do Torresmo volta a Osasco com diversas delícias, chopp artesanal e música

O tradicional Festival do Torresmo retorna a Osasco nos dias 30 de abril e 1° de maio. Evento, com entrada gratuita, será realizado das 12h às 22h, no estacionamento da Prefeitura (rua Narciso Sturlini 250, Centro). Público paga apenas o que consumir.

O Festival contará com o melhor da carne suína, como joelho de porco, leitão pururuca, torresmo, torresmo de rolo, torresmo recheado, torresmo mineiro, costela, pernil, panceta, entre outras opções.

Assim como na edição anterior, realizada em Osasco no mês de novembro, evento contará com a participação especial do renomado chef Adan Garcia, especialista em porco. Além disso, haverá food trucks com diversas opções gastronômicas e chopp artesanal.

O público poderá apreciar as delícias ao som de muita música ao vivo. Evento, que também é pet friendly, contará ainda com um mega espaço para as crianças.

SERVIÇO

Festival do Torresmo em Osasco

Quando: Dias 30 de abril e 1° de Maio, das 12h às 22h /

Onde: Estacionamento da Prefeitura de Osasco – Rua Narciso Sturlini 250, Centro de Osasco

NOVIDADE NA REGIÃO// La Guapa Empanadas, de Paola Carosella, chega a Granja Viana