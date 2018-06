Festival Gastronômico Food Truck Praças acontece entre os dias 20 e 23, em Alphaville

Mais uma edição do Festival Gastronômico Food Truck Praças, promovido pela Secretaria de Indústria, Comércio e Trabalho de Barueri (SICT), acontecerá esta semana, de quarta a sábado (dias 20, 21, 22 e 23).

Publicidade

O evento será na Praça Oiapoque, em Alphaville, das 10 às 21h, com entrada franca e reunirá grande variedade de sabores oferecidos por 12 food trucks e três food bikes.

Churrasco, costela no bafo, churros, pastel, caldo de cana, água de coco, milkshake, batata, lanches e doces serão algumas das delícias disponíveis, além de carros especialistas em comidas típicas, como a japonesa, a mexicana, a árabe etc.

O evento é uma ótima opção para reunir família e amigos durante o dia ou à noite, pois acontece em um ambiente tranquilo e com opções gastronômicas variadas.

O Food Truck Praças faz parte do calendário de eventos da SICT e acontece periodicamente no final do mês, sempre de quarta a sábado. Nesta edição, haverá também barracas com opções de comidas típicas juninas.