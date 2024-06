Festival gratuito mistura lazer e educação neste domingo em Carapicuíba

Carapicuíba terá neste domingo (23) o Festival Lazer Educação, que promete agitar a Vila Bela com uma série de atrações gratuitas para todas as idades. O evento, realizado com recursos da Lei Paulo Gustavo de incentivo à cultura, começa às 12 horas, na Rua Tibagi.

publicidade

A programação diversificada inclui:

– Shows musicais;

– Batalha de rima;

– Brincadeiras para crianças;

– Sorteio de produtos de beleza;

– Serviços de corte de cabelo e tranças.

publicidade

O festival busca unir entretenimento e cultura, oferecendo opções para toda a família. As atividades infantis prometem garantir a diversão dos pequenos, enquanto os amantes da música poderão aproveitar as apresentações ao vivo e as competições de rima.

Para quem busca uma renovação no visual, o evento disponibilizará serviços gratuitos de corte de cabelo e trançado, além de sortear produtos de beleza entre os participantes.

Serviço:

Festival Lazer Educação

Data: Domingo, 23 de junho de 2024

Horário: A partir das 12 horas

Local: Rua Tibagi, Vila Bela, Carapicuíba

Entrada: Gratuita