Festival IT retorna neste sábado com shows gratuitos, food trucks e artesanato em Itapevi

Festival IT retorna neste sábado com shows gratuitos, food trucks e artesanato...

O Festival IT será retomado neste sábado (18), na Praça 18 de Fevereiro, no Centro de Itapevi. Aberto ao público, o evento será realizado das 10h às 20h, e reunirá gastronomia, arte e cultura.

Como era de costume, o Festival IT vai ter shows de diversos estilos musicais, durante todo o dia, com apresentações de Pabllo Vittar Cover; DJ Chico Soares; Dablio e Henrique; Adson e Adriel; Sorriso Nogueira e Senhores do Samba.

O público poderá se deliciar com os tradicionais food trucks que oferecerão diversas delícias, como: churrasco, lanches, comida japonesa, pastel e caldo de cana. Além disso, haverá exposição e venda de artesanato.

A iniciativa tem como objetivo promover os artistas e empreendedores da cidade. A partir de agora, o evento será realizado sempre no segundo sábado de cada mês.

O Festival IT foi promovido pela Prefeitura de Itapevi entre os anos de 2017 e março de 2020. Nas ocasiões, reuniu um público de 52 mil pessoas. O evento foi paralisado devido à pandemia de covid-19.

Confira a programação completa deste sábado:

10h30 – Pabllo Vittar Cover

11h30 – DJ Chico Soares

14h30 – Dablio e Henrique

16h – Adson e Adriel

17h30 – Sorriso Nogueira

19h – Senhores do Samba