Festival Osasco Gastrô: restaurantes do SuperShopping oferecem refeições completas a partir de R$ 27

Festival Osasco Gastrô: restaurantes do SuperShopping oferecem refeições completas a partir de...

O SuperShopping Osasco realiza até amanhã (29) o Festival Osasco Gastrô, no qual os melhores restaurantes do empreendimento preparam menus com entrada, prato principal e sobremesa por preços especiais.

Os clientes aproveitam os cardápios completos a partir de R$ 27 no almoço e no jantar. Para os amantes de carnes suculentas, Mania de Churrasco e Outback são as escolhas perfeitas.

Se a ideia é experimentar um delicioso hambúrguer, Bullguer oferece opções de dar água na boca. O Empório das Comidas completa o menu especial com o tempero brasileiro preferido das famílias.

O SuperShopping Osasco abre as portas de segunda-feira a sábado das 10h às 22h e domingos e feriados das 14h às 20h.