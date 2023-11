Festival religioso em Caucaia vai distribuir 2500 cestas básicas neste domingo (12)

A Igreja O Brasil Para Cristo realiza neste domingo (12), das 13h às 18h, o Festival da Vida no Estádio Municipal José Lopes Neto, em Caucaia do Alto, Cotia.

No evento serão entregues 2500 cestas de natal. A distribuição será por ordem de chegada.

Além das cestas, o Festival da Vida terá muita música, dança e teatro, e também sorteio de Smart TVs, uma motocicleta Honda Biz 0 km e um carro Fiat Moby 0 km no encerramento do evento.

Para concorrer aos prêmios é preciso se inscrever neste site e estar presente no momento do sorteio para apresentar o documento com foto. A inscrição é gratuita e apenas uma por CPF.

O Estádio de Caucaia fica na Rua José Lopes Neto, no Centro de Caucaia do Alto.

