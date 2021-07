Festival reúne música e gastronomia em cabines no Iguatemi Alphaville

Entre os dias 9 e 11 de julho, o Iguatemi Alphaville será palco de uma experiência gastronômica inovadora. Trata-se da 1ª edição do Taste the Music, festival que reúne música e os menus dos melhores restaurantes de São Paulo, em cabines de vidro montadas na área externa do empreendimento.

publicidade

De dentro das cabines fechadas e limitadas para até quatro pessoas, os clientes poderão apreciar pratos assinados por grandes chefs ao som de DJs renomados, como Ale Salles, Du Ferreira, Fatu, Marcelo Botelho e Rodrigo Raposa. Cada sessão tem capacidade para receber, com segurança, até 40 pessoas.

Produzido pela agência Haute, com patrocínio da Heinz, Stella Artois e apoio da Grand Cru, o evento segue todos os protocolos sanitários. Na entrada, os clientes passarão por tapetes sanitizantes e terão suas temperaturas medidas, além do uso obrigatório de máscara. Dispositivos com álcool em gel também estarão à disposição.

publicidade

Os restaurantes participantes da 1ª edição do Taste the Music são: Pirajá, Pobre Juan, Fazenda Churrascada, Ecully, Petí e Tasca do Zé e da Maria. Os ingressos são vendidos com opções para almoço (R$ 100 por pessoa), happy hour e jantar (R$ 150 por pessoa), no site da Ingresse.

Confira a programação da 1ª edição do festival no Iguatemi Alphaville:

09/07: Almoço do Pobre Juan e Happy Hour do Pirajá

publicidade

10/07: Almoço do Fazenda Churrascada e Jantar do Petí

11/07: Almoço do Ecully e Jantar do Tasca do Zé e da Maria

1ª edição do Taste the Music no Iguatemi Alphaville

Data: De 9 a 11 de julho

Horário: 12h às 14h (almoço) e 19h (jantar)

Ingressos: Almoço – R$ 100, Happy Hour – R$ 150 e Jantar – R$ 150 (https://www.ingresse.com)

Local: Área externa do Iguatemi Alphaville

Endereço: Alameda Rio Negro, 111

NA LATA!// Simone rebate seguidora que a acusou de fingir ser humilde: “Teu c#!”