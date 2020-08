Feto é encontrado em terreno baldio em Carapicuíba

Na noite desta terça-feira (4), um feto foi encontrado pela Polícia Militar em um terreno baldio no Jardim Maria Beatriz, em Carapicuíba.

Uma equipe da 1ª Companhia do 33° Batalhão da Polícia Militar Metropolitana foi chamada para atender a ocorrência. O feto foi encontrado sem vida no local, mas ainda não há informações sobre quem teria o deixado lá.

“Fui até o local e fiquei estarrecido e muito triste, pois, às vezes, o ser humano surpreende com suas atitudes inusitadas. Quanta maldade no coração”, lamentou um morador de Carapicuíba, que acompanhou a ocorrência.

Segundo informações do programa local “Em Foco”, a perícia já esteve no terreno. O caso é investigado pela Polícia Civil. Quem tiver informações que possam contribuir com as investigações, pode entrar em contato por meio do 181, do Disque Denúncia ou para o 190, telefone da Polícia Militar.