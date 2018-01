Fiat convoca recall de 13 mil carros por falha no em airbag

A Fiat anunciou, nesta quinta-feira, 11, o recall de 13.384 unidades dos veículos Uno, Novo Palio e Grand Siena pela falha em airbags – em caso de colisão, o airbag pode provocar a dispersão de fragmentos metálicos e causar ferimentos graves ou fatais aos ocupantes.

Os veículos envolvidos incluem o Fiat Uno, ano/modelo 2010 a 2012, com 11.447 unidades afetadas pela falha. Integram a lista o Novo Palio, com 1.700 veículos, e o Grand Siena, com 237 unidades – ambos veículos são do ano/modelo 2012.

Os consumidores podem agendar visitas a concessionária a partir do dia 15 de janeito. A substituição do aparelho será feita gratuitamente e o tempo médio de reparo é de duas horas.

De acordo com o comunicado da Fiat, o defeito do airbag ocorre após eventual exposição do veículo a variações elevadas de temperatura e umidade durante um longo período de tempo.

Para consultar os números dos chassis envolvidos ou obter outras informações entre no site ou para contatá-los pela Central de Serviços ao Cliente Fiat ligue no telefone 0800 707 1000.