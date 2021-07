Fiat Cronos 2022 traz série S-Design reestilizada

A linha 2022 do Fiat Cronos evoluiu e chega às concessionárias da marca com uma importante novidade: a série especial S-Design, a mais buscada e desejada pelo consumidor do sedã da marca, passou por uma reestilização visual completa e ficou mais esportiva.

publicidade

Conhecida pelo visual com itens de estilo escurecidos, agora o Cronos S-Design privilegiou a sofisticação com a inclusão do bronze aos elementos.

A mudança começa pelo exterior, que na dianteira recebeu detalhe em bronze no logo Fiat e na grade inferior; na traseira, além do logotipo na tampa do porta-malas, o nome do modelo e o badge S-Design têm as peças também escurecidas e em bronze.

publicidade

Internamente, a versão apresenta volante em couro com costura em bronze, painel e console central com detalhes em bronze, e bancos com padronagem diferenciada em relevo e costura em bronze, aqui também na coifa do câmbio.

A série S-Design oferece ainda mais exclusividade, requinte e personalidade com as rodas de liga leve de 15 polegadas e friso lateral, faróis de neblina, retrovisores elétricos e spoiller traseiro.

publicidade

No interior, o padrão de qualidade da cabine combina o ambiente sofisticado com itens de conforto, a exemplo do ar-condicionado automático digital e do sistema de telecomando Keyless Entry n’Go.

O Cronos S-Design também dispõe de câmera de ré e retrovisores elétricos. A série especial pode ser adotada por R$ 4,5 mil na configuração Drive 1.3, comercializada na faixa de R$ 78,5 mil.